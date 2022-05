LIVE | Max Verstappen bouwt voorsprong op klagende Charles Leclerc steeds verder uit

Update/met video Max Verstappen krijgt gelijk, lookalike in Pic­nic-film­pje is wél portret, en gaat nu 350.000 euro schade eisen

Max Verstappen krijgt toch gelijk. Een lookalike van de F1-coureur in een reclamefilmpje van Picnic is wel een inbreuk op zijn portretrecht. De Hoge Raad heeft dat vandaag besloten. De eis van Max Verstappen om een schadevergoeding moet daarmee opnieuw worden behandeld bij het gerechtshof in Den Haag.

22 april