LIVE | Max Verstappen in sprintrace vanaf pole position op jacht naar acht WK-punten

Met samenvatting Max Verstappen in belangrij­ke training meteen weer dominant op ‘oranje’ Red Bull Ring

Max Verstappen lijkt goede papieren te hebben om zichzelf later vanmiddag te verzekeren van de voorste startplek voor de Oostenrijkse sprintrace. In de eerste (en enige) vrijdagtraining op de Red Bull Ring hield de WK-leider zijn concurrenten op gepaste afstand. Een kwart seconde was het gat tussen Verstappen (1.06,302) en Charles Leclerc (1.06,557).

8 juli