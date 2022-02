LIVE | Max Verstappen klaar na roerige ochtend, Lewis Hamilton waagt zich aan regentest

Video Max Verstappen onthult zijn nieuwe helm: ‘Leeuw in goud en nummer 1’

Max Verstappen heeft vandaag op zijn YouTube-kanaal zijn nieuwe helm voor 2022 onthuld. De wereldkampioen heeft flink wat ‘gouden’ kleuren toegevoegd en het kersverse racenummer 1. ,,Zelfs ‘Gives You Wings’ is in goud‘’, zegt Verstappen met een knipoog naar de gevleugelde uitspraak van zijn hoofdsponsor Red Bull.

27 januari