LIVE | Mercedessen gaan beduidend harder dan in ochtend, Verstappen sluit aan

Verrassing: F1-testdebuut Nyck de Vries in Abu Dhabi

10:28 Nyck de Vries stapt dinsdag in Abu Dhabi in een Mercedes voor een F1-test. De Fries test na het laatste F1-weekend tijdens de zogenaamde Young Driver Test. Het worden voor de Formule E-coureur zijn eerste officiële kilometers in een F1-bolide, de Mercedes W11.