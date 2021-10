LIVE | Neemt Verstappen in nat Istanboel WK-leiding weer over van Hamilton?

VIDEO Verstappen denkt snelheid tekort te komen: ‘Kan geen wonderen verwachten’

9 oktober Max Verstappen kon na afloop van de kwalificatie goed leven met zijn tweede startplek. Ten opzichte van de vrijdagtrainingen zag alles er een stuk beter uit, maar tegelijkertijd bleef hij terughoudend als het ging om zijn kansen in de race. ,,Ik denk niet dat we de snelheid van Mercedes hebben in de race.”