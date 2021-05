LIVE | Neemt Verstappen in slottraining al wat vraagtekens weg?

Formule 1 ook komende jaren op Suzuka: ‘Doel om de sport te laten groeien in Azië’

24 april De Grote Prijs van Japan in de Formule 1 wordt nog zeker tot en met 2024 verreden op het circuit van Suzuka. De organisatie achter de hoogste autosportklasse meldde vandaag de contractverlenging voor drie jaar. Het racecircuit ten zuidwesten van Nagoya werd in 1987 voor het eerst gebruikt voor een grand prix in de Formule 1. Liefst elf keer viel de beslissing in het WK in Suzuka, dat altijd in de slotfase van het seizoen op de kalender prijkt.