LIVE | Rode vlag verstoort Q1 in Monaco, Max Verstappen moet het voorlopig doen met zesde tijd

Kwalificatie F1Na drie uurtjes trainen, gaat het er vanmiddag voor het eerst echt om in de straten van Monaco. Max Verstappen heeft zijn zinnen gezet op pole position, want op dit smalle circuit is het traditioneel niet gemakkelijk om op zondag in te halen. Volg de kwalificatie vanaf 16.00 uur in ons liveblog!