LIVE | Start nadert: wordt het Max Verstappen of Lewis Hamilton?

‘De eerste ooit’ met Richard Krajicek: ‘Verstap­pens mentale kracht is echt van het niveau Nadal of Djokovic’

Max Verstappen kan zondag met een wereldtitel zorgen voor een iconisch moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Eerder leverden andere sporters voor het eerst zo’n historische prestatie. Vandaag: Richard Krajicek over zijn Wimbledon-titel in 1996.

11 december