LIVE | Training hervat na rode vlag, Verstappen snel onderweg, Mercedes stuitert er weer op los

Formule 1Met drie opeenvolgende overwinningen heeft Max Verstappen de macht gegrepen in het wereldkampioenschap. Is hij ook in zijn woonplaats Monaco de sterkste, of doet thuisfavoriet Charles Leclerc wat terug? En trekt Mercedes de stijgende lijn door? In onze liveblogs mis je dit weekeinde niets, met allereerst, vanaf 14.00 uur, VT1!