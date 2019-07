LIVE | Training weer hervat na crash Gasly

Vrije training 1 Verstappen begint met vierde tijd, Ferrari's het snelst

13:54 Max Verstappen is het weekend van de Duitse GP begonnen met een vierde plaats in de eerste vrije training. Met zijn 1.14,330 was hij ruim drie tienden trager dan thuisfavoriet Sebastian Vettel, die voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton de snelste tijd noteerde.