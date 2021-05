LIVE | Troeft Verstappen Ferrari en Mercedes af in ‘belangrijkste kwalificatie van seizoen’?

kwalificatieWordt het een Mercedes, een Ferrari of Max Verstappen in zijn Red Bull? Het belooft een spannende en spectaculaire kwalificatie te worden in de straten van Monaco. Wat er hier vanmiddag gebeurt is van groot belang voor het verdere verloop van het raceweekend, want inhalen is bijzonder lastig. Vanaf 15.00 uur mis je hier geen moment van de strijd om pole position.