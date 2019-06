LIVE | Vaderlijk advies voor Max Verstappen, Vettel vertrekt vanaf pole

P9 voor Max Verstappen veroor­deeld tot inhaalrace, Vettel op pole in Canada

2:45 Max Verstappen is morgen veroordeeld tot een inhaalrace in de Grand Prix van Canada. Met een ultiem rondje in Q2 moest hij een mislukte gok in de kwalificatie herstellen, maar een crash voor zijn neus maakte dat onmogelijk. In Montréal start de Limburger morgen pas vanaf P9, ver achter Sebastian Vettel die voor het eerst sinds vorig jaar juli weer eens pole position pakte.