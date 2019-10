LIVE | Vanaf welke plek begint Max aan jacht op derde zege in Mexico?

vrije training 2 Verstappen maakt indruk met tweede tijd, Mercedes blijft achter

25 oktober Max Verstappen heeft in de tweede vrije training laten zien dat er ook dit weekend weer rekening met hem gehouden dient te worden in Mexico, na zijn overwinningen in 2017 en 2018. In de middag kwam hij op het Autódromo Hermanos Rodríguez tot de tweede tijd (1.16,722), pal tussen de Ferrari's van Charles Leclerc en snelste man Sebastian Vettel (1.16,607).