LIVE | Verkeer houdt Max Verstappen van snelste tijd, ook Nyck de Vries in actie

met video Max Verstappen maakt debuut in MLB: wereldkam­pi­oen eregast bij Miami Marlins

Max Verstappen hoopt zondag in Florida zijn achterstand op WK-leider Charles Leclerc te verkleinen. Maar in de aanloop naar de GP van Miami nam de wereldkampioen in de Formule 1 even de tijd voor een heel andere sport. De honkballers van de Marlins hadden hem uitgenodigd om woensdagavond een balletje te gooien.

4 mei