LIVE | Verstappen blijft Hamilton voor na snelle pitstop, mogelijk regen op komst boven Red Bull Ring

Voorbeschouwing Max Verstappen versus Lewis Hamilton: wacht in Oostenrijk een kletsnatte clash?

11:59 Net als in Frankrijk heerst Max Verstappen vooralsnog ook in Oostenrijk, waar hij opnieuw topfavoriet is. Hamilton speelt er handig de underdog, maar zal vanmiddag zeker uit zijn hok komen. En dan is er nog die onvoorspelbare factor: blijft het droog op de Red Bull Ring?