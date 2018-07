LIVE: Verstappen crasht bij tweede vrije training

Verstappen: Red Bull is op Silversto­ne het derde team

5 juli Na zijn bijzondere reeks van podiumplaatsen - derde in Canada, tweede in Frankrijk, winst in Oostenrijk - wilden de Britse media wel eens van Max Verstappen weten waar zijn team Red Bull Racing nu staat in de pikorde en wat hij verwacht van de Britse Grand Prix. ,,Ik denk niet dat we hier heel competitief zijn, maar we zullen er wel weer bij zitten."