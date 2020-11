LIVE | Verstappen doet gooi naar derde pole in onvoorspelbare kwalificatie

Podcast/interview ‘Rocket Rinus’ over IndyCar, buffel­vlees en ambities: ‘Arie Luyendyk is als een tweede vader’

9:46 Net 20 jaar oud en nu al ‘hot’ in de Verenigde Staten. Hoofddorper Rinus van Kalmthout werd uitgeroepen tot de beste rookie van het afgelopen IndyCar-kampioenschap. Een gesprek over Amerikaanse tradities, ringen, buffelvlees, bijgeloof en ambities. ,,Ik had al hogerop gekund, maar je moet kijken naar het grote plaatje.’’