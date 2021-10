LIVE | Verstappen duikt onder tijd Hamilton, gridstraf voor Bottas door vervanging motor

Circuit Saoedi-Ara­bië nog lang niet klaar voor GP in december: ‘Wordt een race tegen de klok’

29 september Saudi-Arabië is nog niet klaar voor de Formule 1. Het circuit in kuststad Jeddah, waar de coureurs van 3 tot en met 5 december voor het eerst een grand prix moeten rijden, is nog volop in aanbouw. ,,Het wordt een race tegen de klok om de baan op tijd af te krijgen. Er wordt nu dag en nacht gewerkt”, liet een official weten aan het Franse persbureau AFP.