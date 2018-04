LIVE: Verstappen gaat voor het podium in Bakoe

Sprintrace in Bakoe De Vries bekroont inhaalrace met derde plek: 'Dit had ik echt even nodig'

13:11 Na een lange inhaalrace haalde Nyck de Vries vandaag het podium in de Formule 2 sprintrace in Bakoe: derde. Een heel welkom resultaat voor de Fries van Prema, die het seizoen ongelukkig begonnen was. ,,Potentie telt niet als je dat niet om kunt zetten in resultaat.‘’