LIVE | Verstappen heeft Bottas te pakken, Hamilton zesde na slechte start

Noodweer in Sotsji: ‘in kader van veiligheid’ geen derde vrije training voor Verstappen & co

25 september Geen derde training voor Max Verstappen & co vandaag. Het weer in Sotsji is zo slecht dat het voor de coureurs te gevaarlijk is om naar buiten te gaan. ,,In het belang van de veiligheid is de beslissing genomen om het officiële programma te wijzigen door de vrije oefensessie 3 te annuleren vanwege overmacht”, luidt de verklaring van de race stewards.