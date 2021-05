LIVE | Verstappen heeft Hamilton meteen te pakken na topstart

GP van SpanjeNa de overwinning van Lewis Hamilton in Portugal afgelopen weekend, is het nu weer de beurt aan Max Verstappen. Op het circuit waar hij vijf jaar geleden Nederlandse sportgeschiedenis schreef, hoopt hij ook in zijn 100ste race voor Red Bull toe te slaan. De start van Verstappen was in ieder geval goed, hij had Hamilton meteen te pakken.