LIVE | Verstappen perst er ijzersterke ronde uit en mag door in knotsgekke kwalificatie

Verstappen kijkt uit naar GP van Turkije: ‘Zo dicht mogelijk bij de Mercedes­sen blijven’

11 november Max Verstappen is woensdag vol verwachting naar Istanbul afgereisd voor de Grote Prijs van Turkije. Zondag rijdt hij voor het eerst op het relatief nieuwe circuit Istanbul Park, dat in 2011 voor het laatst werd opgenomen in de Formule 1.