LIVE | Verstappen tweede na pitstops Ferrari, pitstop Vettel gaat mis

Hamilton vs Verstappen Wie sluit het seizoen in stijl af in Abu Dhabi?

8:19 Krijgt het gevecht tussen de twee sterkste coureurs van dit seizoen ook in Abu Dhabi nog een spetterend slotstuk? Met Lewis Hamilton en Max Verstappen op de eerste startrij in Abu Dhabi lijkt spektakel ook in de laatste WK-ronde verzekerd. Vooral omdat er een hongerige coureur van Ferrari achter de twee staat die bereid is alle risico’s te nemen.