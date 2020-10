LIVE | Verstappen wil in Duitse kou de aanval openen op Mercedes

GP van de Eifel Stroll kan niet starten, Hülkenberg maakt tweede comeback in Racing Point

10 oktober Nico Hülkenberg staat wederom voor een korte terugkeer in de Formule 1. Ditmaal is Lance Stroll niet fit genoeg bevonden om te starten en dus is de 33-jarige Duitser de logische vervanger. Hij heeft toestemming gekregen om voor Racing Point te starten in zowel de kwalificatie als de race van morgen.