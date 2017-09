LIVE: Vettel zet eerste snelste tijd neer in derde kwalificatie

Verstappen naar P1! Hij rijdt een tijd van 1.42,010. Ricciardo verbetert zichzelf ook en staat op P2. De Red Bulls lijken ook in de kwalificatie on fire.

De finish voor Q1 is daar. Max Verstappen rijdt de snelste tijd. Magnus Ericsson, Pascal Wehrlein, Lance Stroll, Felipe Massa en Kevin Magnussen redden het niet in Q1 en vallen uit.

Max Verstappen kan vandaag de eerste tiener op poleposition worden. Als hij dat wil, moet het vandaag gebeuren. Over twee weken in Maleisië is hij 20.

De finishvlag voor Q2 is geheven. Max Verstappen verbetert zich nog eventjes als de tijd al is verstreken: 1.40,332. Romain Grosjean, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Sergio Perez en Jolyon Palmer redden het niet in Q2.

Het moment is daar. Start van Q3. Kan Verstappen zijn eerste pole pakken? Over 10.30 minuut weten we het.

Red Bull is dit weekend het snelst geweest in in VT 1, 2, 3 en Q1 en Q2. Kan Q3 daar achteraan worden geplakt?

Van negen verreden races in Singapore werden er zeven gewonnen vanaf poleposition. Inhalen is dus lastig, dus Max weet wat hem te doen staat.

Is dit de kans voor Max Verstappen om zijn eerste poleposition in de Formule 1 in zijn carrière te behalen? De Nederlander heeft drie indrukwekkende vrije trainingen achter de rug met respectievelijk de derde, tweede en snelste tijd. Om 15.00 uur gaat de kwalificatie beginnen om uit te maken wat de startopstelling is voor de Grand Prix van Singapore, die morgen om 14.00 uur wordt verreden.