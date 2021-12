LIVE | Volop gesleutel aan achtervleugel Verstappen, Hamilton klokt snelste tussentijd

Video Pérez valt in spektakel­stuk uit na keiharde crash met Mazepin

Voor de tweede keer vanavond is de Grand Prix in Saoedi-Arabië stilgelegd. Max Verstappen mocht na de herstart vooraan beginnen, maar in het achterveld klapten Sergio Pérez en Nikita Mazepin hard op elkaar. Daardoor wapperde de wedstrijdleiding opnieuw met de rode vlag. Verstappen moest zijn eerste plek inleveren na een onreglementaire inhaalactie.

6 december