Luister hier live naar de Formule 1 in België

Podcast Formule 1 | ‘Verstappen moet zich Wout Poels gevoeld hebben’

Een weekend met twee gezichten in Hongarije voor Verstappen. Zaterdag geen pole, maar uitgerekend Lewis Hamilton pakte die. Een dag later stond de Nederlander op plek één na de race. Het weekend in de Formule 1 wordt weer besproken in Pitstop, de F1 podcast met watcher Marijn Abbenhuijs en presentator Etienne Verhoeff. Verder bespreken ze kick points, boordradio’s bij Ferrari, Ricciardo’s return en de voorspellende gaven van Abbenhuijs.