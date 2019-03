Maakt Leclerc vanaf pole ook het karwei af in Bahrein?

Mercedes kon niet mee in het tempo in de kwalificatie, net als Max Verstappen bijna een seconde toe moest geven. ,,Maar dat extreme motorvermogen dat Ferrari in de kwalificatie aan kan boren, hebben ze in de race niet. Dus daar moet het krachtsverschil minder zijn’‘, zo houdt Verstappen, die vanaf P5 start, hoop.



Een topresultaat heeft de Nederlander van Red Bull Racing nog nooit geboekt op de 5,4 kilometer lange baan. Drie keer viel hij uit, één keer werd hij zesde. Pas voor het eerst kwalificeerde hij zich gisteren in de top-5 in Bahrein. ,,Ik ben al blij dat ik daar sta, want het was wel echt een rondje van alles of niets’‘, bekende de Limburger na de kwalificatie.