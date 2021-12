Mahmood hoopt op titel voor Hamilton: ‘Max is een verwend jochie’

Verstappen briest na straf: ‘Het is ongelofe­lijk, voor mij is dit geen Formule 1'

Max Verstappen werd na de Grand Prix van Saoedi-Arabië door de fans verkozen tot driver of the day. De Nederlander reed lang aan kop van de wedstrijd, maar werd kort voor het einde alsnog gepasseerd door Lewis Hamilton. Verstappen kreeg een straf, maar daar was hij het niet mee eens. De Nederlander moet zich om 21.40 uur melden bij de stewards.

6 december