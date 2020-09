Marko hoopvol na afschaffen party mode: ‘WK ligt nog helemaal open’

Na 7 van de 17 races is de achterstand van Max Verstappen op Lewis Hamilton al opgelopen tot 47 punten, maar Red Bull-topman Helmut Marko gelooft nog in een wereldtitel. ,,We zijn nog niet eens halverwege.”

Zelf gaf Max Verstappen weken geleden al toe dat hij niemand Lewis Hamilton nog van zijn zevende wereldtitel af ziet houden in 2020, maar topadviseur van Red Bull Racing Helmut Marko ziet dat toch anders. De Oostenrijker zegt in een interview met Auto, Motor und Sport er niet in te geloven dat dit wereldkampioenschap al verspeeld is, ondanks de 47 punten achterstand van de Nederlander.

,,We zijn nog niet eens halverwege. Ik herinner me 2012 nog, toen stonden we halverwege met 60 punten achter op Fernando Alonso en Ferrari”, aldus Marko, die toen Sebastian Vettel nog wereldkampioen zag worden namens Red Bull. ,,Natuurlijk, Alonso en Ferrari zijn geen Mercedes, maar er moet ooit een moment komen dat het stopt dat alles bij hun lukt.‘’

De 77-jarige Marko houdt zich vooral vast aan het verbod op de kwalificatiemodus waar de FIA nu mee komt. Vanaf dit raceweekend in Monza moeten alle teams kwalificatie én race zonder aanpassingen rijden, dus moet Mercedes het doen zonder de veelbesproken partymode in de kwalificatie. ,,Die is zo extreem dat het de concurrentie verstoort”, aldus Marko. ,,Het was voor ons extreem belangrijk dat die werd afgeschaft.”

Marko noemt het verbod een belangrijke interventie van de FIA, een organisatie die volgens hem ook de rol heeft om te zorgen voor een gelijk speelveld in de Formule 1. Zo werd Red Bull Racing volgens hem in de dominante jaren afgelopen decennium ook regelmatig teruggefloten.