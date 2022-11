Mattia Binotto na 28 seizoenen weg als teambaas bij het Formule 1-team van Ferrari

Met samenvatting Max Verstappen zet met magistrale rit in Abu Dhabi kers op taart van geweldig seizoen

In stijl sloot Max Verstappen zijn wonderseizoen af, met zege nummer 15. Een onbedreigde laatste overwinning, gestart van pole position. De missie van Red Bull Racing om ook nog de tweede plaats in het WK te veroveren met Sergio Pérez, ging in extremis nog de mist in.

20 november