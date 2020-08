Max evenaart vader Jos Verstappen met 106 GP's

Verstappen tweede na krankzin­nig slot: voorbanden Bottas én Hamilton gaan lek

16:48 Max Verstappen is na een krankzinnig slot van de Grand Prix van Groot-Brittannië op de tweede plek geëindigd. De Nederlander reed in niemandsland, maar twee rondes voor het einde klapte plots de band van Valtteri Bottas waardoor Verstappen de tweede plaats cadeau kreeg. In de slotronde plofte ook nog de band van Lewis Hamilton, waardoor de overwinning zelfs haalbaar leek. De voorsprong van de Brit was te groot, waardoor hij met een kapotte voorband toch nog als eerste over de streep kwam.