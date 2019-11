Max in Abu Dhabi: knokken met Rosberg, slaapverwekkende races en een podium

Door Arjan Schouten



Optredens: 4

Finishes: 4

Uitvalbeurten: 0

Beste kwalificatie: 6de (2016, 2017, 2018)

Beste race-resultaat: 3de (2018)

Aantal WK-punten: 37



Is Max Verstappen zondag de favoriet bij het flitsende sluitstuk van het seizoen in Abu Dhabi? Veel deskundigen geven hem een goede kans, na zijn zege in Brazilië. Dat zou meteen betekenen dat hij er voor het eerst serieus mee gaat doen om de zege, want zo overtuigend waren die slotbeurten van de Limburger in het Midden Oosten vooralsnog niet. Hij mopperde er veel en trok er geregeld de conclusie dat zijn materiaal het jaar erop écht beter moest zijn. Pas vorig jaar behaalde hij er voor het eerst het podium, maar daar gingen moeizame races in het feeërieke decor van de Verenigde Arabische Emiraten aan vooraf.

Neem zijn debuut in de Toro Rosso. Prima seizoen gedraaid, veel imponerende optredens gehad. Maar in Abu Dhabi kwam niet het gehoopte slotakkoord. Gestart vanaf plaats elf was er een remfout met als gevolg een vroege pitstop. Bij het inhalen van Jenson Button belandde hij vervolgens volledig buiten de baan. Toen hij weigerde de positie terug te geven aan de voormalig wereldkampioen volgde een tijdstraf van vijf tellen. En een extra straf voor het negeren van instructies van de wedstrijdleiding bij het zwaaien van de blauwe vlaggen zorgde er zelfs voor dat hij na de finish van P12 naar P16 werd gezet. Een ongewoon lage klassering in dat jaar als rookie.



Gepromoveerd naar Red Bull Racing liep het beter. Op weg naar zijn enige titel in wat later zijn laatste race bleek, moest Nico Rosberg eind 2016 nog een robbertje vechten met Verstappen. De Limburger startte met een spin, maar bleef daarna zolang buiten dat hij op P2 belandde. In de twintigste ronde kwam het tot een heerlijk gevecht met Rosberg, die in zijn Mercedes de Nederlander van Red Bull wel voorbij moest om zijn titeldroom levend te houden.Een zucht van verlichting ging door de pitbox van Mercedes toen Rosberg na een aantal mislukte pogingen toch heelhuids langs de jonge Nederlander geraakte.

Volledig scherm Max Verstappen in 2016 in Abu Dhabi. © Getty Images

Verstappen wist P3 met een éénstopper uiteindelijk niet te behouden, maar tekende met een vierde plaats wel voor een prima prestatie aan het einde van een sterk 2016. ,,Nadat ik laatste lag na de eerste bocht, denk ik dat dit het beste is wat ik had kunnen doen. Het was een speciaal jaar voor me en ik ben erg blij dat ik het zo af kan sluiten’’, zo zei Verstappen.



Bij zijn derde optreden op Yas Marina was het beste er bij Red Bull en vooral motorleverancier Renault na zeges in Maleisië en Mexico wel af. Het materiaal raakte op, de focus lag al op 2018. Dus ging 2017 in Abu Dhabi voor Verstappen uit als een nachtkaars. Vijfde achter beide Mercedessen en de twee Ferrari’s, zonder uitzicht op meer in een slaapverwekkende parade. ,,Er is niks gebeurd, hè. Ik viel bijna in slaap. Ik zat heel de wedstrijd vast achter Kimi Räikkönen. En inhalen, dat kan hier gewoon niet’’, zo keek Verstappen toen terug.

Aansluiting maken

Vorig jaar kwam dan alsnog dat resultaat in Abu Dhabi dat hoort bij zijn statuur. Derde achter de twee grote meneren van deze generatie: Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Zijn elfde podiumplaats van 2018. In gevechten met Esteban Ocon en Valtteri Bottas liet Verstappen op het asfalt van Yas Marina voor de zoveelste keer zien dat hij de straatvechter en de kroonprins van de nieuwe generatie is. In extremis wees hij Bottas nog even terug naar de vijfde plaats in het kampioenschap. ,,Dat duel met Valtteri was wel mooi, voor mij dan natuurlijk. Hij verdedigde volledig aan de binnenkant, wist dat ik daar niet in kon. En toen zag hij me niet en reed tegen mijn wiel. Gelukkig dat ik er langs schoot, wat wel cruciaal was. Dat duel was wel genieten’’, keek Verstappen terug.



Zijn derde plaats in de laatste race die hij met een Renault-motor reed was echter ook weer een reminder dat het beter moést om Hamilton en Vettel het lastig te maken. ,,Aan de motorenkant moeten we het gat gaan dichten met Mercedes en Ferrari’’, zo keek hij na die laatste race van 2018 vooruit op de komst van Honda.,,Ik verwacht niet dat ik de eerste race meteen mee ga doen om pole. Maar zeker midden in het seizoen hoop ik wel de aansluiting te hebben.’’



Profetische woorden, zo bleek dit seizoen, waarin hij vlak voor de zomerstop won in Oostenrijk en Duitsland en poleposition pakte in Hongarije.