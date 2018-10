Max in Amerika: Twee keer vierde en gefoeter op een steward

TrackrecordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 18: het Circuit of the Americas, waar Verstappen al op zijn zeventiende rondjes reed, twee keer vierde werd en vorig jaar het podium miste na een omstreden tijdstraf.

Door Arjan Schouten



Optredens: 3

Finishes: 2

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 4de (2016)

Beste race-resultaat: 4de (2015 & 2017)

Aantal WK-punten: 24



Net zeventien jaar was Max Verstappen, toen hij in 2014 twee weken na zijn historische Formule 1-debuut in Japan ook in Amerika een vrije training mocht rijden voor Toro Rosso. Op het Circuit of the Americas maakte hij 32 rondes en klokte hij de tiende trainingstijd. Prima ervaring voor zijn echte debuutjaar, waarin hij Texas opnieuw aandeed voor een spektakelrace. Lewis Hamilton greep er in 2015 zijn derde wereldtitel, maar het gegeven dat Verstappen in de Toro Rosso bijna zijn eerste Formule 1-podium realiseerde ging ook de wereld over. Gestart van P8 nestelde hij zich meteen vooraan en vocht hij ‘mooie battles’ uit met Kimi Räikkönen. ,,Daar heb ik wel van genoten, al denk ik niet dat hij het echt leuk vond’’, grinnikte Verstappen, die uiteindelijk vierde werd. Toen een evenaring van zijn beste resultaat in Hongarije voor de rookie.

Zeldzame uitvalbeurt

In 2016, reeds gepromoveerd naar Red Bull Racing, bleek Amerika niet zo’n fijne trip. Na twee tweede plaatsen in Maleisië en Japan volgde in Austin de eerste uitvalbeurt sinds de crash in Monaco, bijna een half jaar eerder. Een zeldzame uitvalbeurt, kopten de kranten toen. Na 31 rondjes was het opeens klaar. ,,Iets met de motor, denk ik’’, gokte Verstappen over de boordradio. Later bleek het om problemen aan de versnellingsbak te gaan.

Volledig scherm Verstappen bij de GP van Amerika. © Getty Images Een tegenvaller, want even daarvoor maakte hij het WK-leider Nico Rosberg nog bijzonder lastig. Zo verbeten vocht hij om P3 dat de leiding van Red Bull zich genoodzaakt voelde Verstappen wat af te remmen. ,,Zeg, ik kom hier niet om vierde te worden’’, was het karakteristieke antwoord van de Limburger, die daarna flink door het stof moest toen hij een boodschap vanaf de pitmuur pijnlijk verkeerd interpreteerde. Halverwege de wedstrijd reed hij de pitstraat in voor een tweede stop, waar zijn team duidelijk niet op rekende. Hals over kop kwamen ze de garage uit rennen, om hem toch maar van een vers setje banden te voorzien. ,,Sorry, ik dacht dat jullie me binnen hadden geroepen’’, verontschuldigde Verstappen zich, die met alle vertraging het gevecht om het podium zelf om zeep hielp. Een paar rondes voor hij definitief in het gras moest parkeren.

GE-WEL-DIG

Zorgde Verstappen in 2016 voor een verhaal in de Verenigde Staten, een jaar later ging het écht alleen maar over hem. Lang leek hij vierde te worden op het Circuit of the Americas, tot hij in de laatste ronde met vier banden op de kerbs Kimi Räikkönen nog voorbij wist te steken voor een podiumplaats. ,,Je hebt maar één kans nodig, Max’’, vertelde zijn race-engineer hem na een spannende middag bij het insturen van de laatste omloop. En die ene kans pakte hij ook in de laatste bochtencombinatie. ,,Fuck that shit. Dolle boel man. Geweldig. GE-WEL-DIG. Podium, podium, podium’’, jubelde Ziggo-commentator Olav Mol de Nederlandse huiskamers binnen.



Volledig scherm De strijd om de podiumplaatsen bij de GP van Amerika in 2016. © Getty Images

Zijn zusje, zijn moeder, de hele crew van Red Bull Racing, ze stonden te hossen en te juichen in de garage. Weer zo’n magisch moment was het, met direct tastbaar resultaat. Dacht heel Nederland… Tot de ‘Driver of the Day’ uit de cooldown room achter het podium werd geroepen, omdat hij de ‘track limits’ zou hebben overschreden bij de inhaalactie. Vijf seconden tijdstraf. Räikkönen weer derde, Verstappen vierde. ,,Belachelijk, dit slaat nergens op’’, foeterde Verstappen, die later voor de camera’s van Ziggo de steward die hem de straf gaf een ‘mongool’ noemde. ,,Buitenom gaat daar niet, dus ik ga binnendoor. En wat zal het zijn geweest, ik denk dat ik vijf centimeter van de baan was. Belachelijk..’’