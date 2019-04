Max in Bakoe: één keer degelijk, twee keer ellende

En ook vorig jaar was het smullen in de smalle straten van Bakoe. Geen moment was het saai. Ricciardo en Verstappen maakten er een fijn gevecht van. Geheel volgens de teamfilosofie van Red Bull: geen kopman, geen knecht, vecht het op de baan maar uit. Beurtelings haalden de twee teamgenoten elkaar in. Maar na een touché voelde je al aankomen: dit gaat straks een keer mis… En zo geschiedde. Aan het einde van het rechte stuk, twaalf rondes voor het einde, botste de Australiër op de staart van de Nederlander. Hij wipte zijn teamgenoot, beiden schoten met piepende banden rechtdoor. Teambaas Christian Horner sloeg de handen voor de ogen bij het zien van alle ellende. Na afloop ging het over de schuldvraag; had Verstappen te vroeg of hard geremd, of zat Ricciardo te dicht op zijn voorganger? Bij Red Bull deden ze er niet aan mee: allebei schuldig, en een dringend verzoek elkaar voortaan ietsje meer ruimte te geven.



Na weer een smakelijke race was het uiteindelijk Lewis Hamilton die op de hoogste trede van het podium kon klimmen. Maar alleen omdat Valtteri Bottas vlak voor het einde lek reed.



Uiteindelijk, zo bekende Ricciardo onlangs, was de crash met zijn goede collega – en vooral de interne afhandeling ervan – één van de redenen om na vorig seizoen het team van Red Bull te verlaten.