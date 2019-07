Max in Duitsland: Debuteren met een podium en misgegokt in de regen

Track recordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen en Honda. Deel 11: de GP van Duitsland, waar Max Verstappen pas twee keer reed en steeds in de top-4 eindigde.

Door Arjan Schouten

Optredens: 2

Finishes: 2

Uitvalbeurten: 0

Beste kwalificatie: 4de (2016 en 2018)

Beste race-resultaat: 3de (2016)

Aantal WK-punten: 27

Honda vorig jaar: Namens Toro Rosso raapte Brendon Hartley nog een WK-puntje op plaats tien. Pierre Gasly werd veertiende.

Hockenheim. Het is een van de circuits waar Max Verstappen in de Formule 1 nog niet zo gek vaak reed. Twee keer pas, in 2016 en 2018. Bij zijn debuutjaar namens Toro Rosso stond de Duitse GP niet op de kalender, net als in 2017. En de kans is zeer aanwezig dat Verstappen er zondag (voorlopig) voor het laatste racet, nu de Hockenheimring op de wip zit. Zonde, ben je geneigd te zeggen met een Max Verstappen-bril op. Want op het circuit slechts drieënhalve uur rijden van Limburg bleek ook Hockenheim al twee keer keer een veredelde thuiswedstrijd met veel oranje langs het asfalt. En daar komt nog eens bij dat Verstappen tot twee keer een prime resultaat mee van de Duitse omloop naar huis mocht nemen. Meteen een derde plaats bij zijn debuut en een vierde plaats vorig jaar.

In 2016 mocht hij samen met teamgenoot Daniel Ricciardo het podium op samen met winnaar Lewis Hamilton. De drie reden allemaal bij de start al Nico Rosberg voorbij, die slecht wegkwam van pole position. Hamilton was vervolgens niet bij te houden, maar daarachter vochten beide Red Bulls en Rosberg om plaats twee. Op verschillende strategieën gestart, maximaliseerde Red Bull het resultaat met twee podiumplaatsen. Maar jagend op misschien wel de zege moest Verstappen zijn teamgenoot nog wel voorbij laten omdat de Australiër op versere banden reed en Hamilton meer onder druk kon zetten. ,,Had hij Ricciardo ook laten passeren als het om de winst was gegaan? ,,Geen idee, we vechten niet om zeges”, haalde Verstappen toen na de race zijn schouders op. ,,Het ging nu om een goed teamresultaat.”

Dat bleef zo mooi als het was: tweede en derde, twee Bulls op het podium. Even passeerde Rosberg Verstappen nog, maar de Duitser werd teruggefloten door de wedstrijdleiding omdat hij de Nederlander van het asfalt dwong. Door de tijdstraf die hij uit moest zitten, wipte Verstappen weer over hem heen. ,,Allebei op het podium staan en meer punten scoren dan Ferrari, was het doel. Dit was een mooie race’’, meende Verstappen, die anticipeerde bij de inhaalactie van Rosberg om erger te voorkomen. ,,Ik moest van de baan om niet te crashen, want Rosberg remde erg laat.’’

Regen

Twee jaar later speelde regen een flinke rol op de Hockenheimring. Wat op een tamme race leek met Verstappen afstevenend op een vierde plaats, transformeerde volledig door een flinke bui. Toen het na 46 rondes op een deel van de Hockenheimring ging regenen, werd Verstappen snel binnen geroepen. Tegen zijn zin, hoorde de hele wereld via de boordradio. Waar de Limburger het nog wel even wilde proberen, kreeg hij toch intermediates onder gemonteerd, de tussenband die tussen regen en slicks in zit. Een fout van Red Bull Racing, want alle andere coureurs bleven gewoon op het asfalt. ,,Wat doe ik hier?’’, vroeg Verstappen zich hardop af, waarna hij direct weer de pits in mocht komen voor normale ultrasofts. Maar toen was alles natuurlijk al verloren.

Toen wedstrijdleider Sebastian Vettel zijn Ferrari nog in de muur parkeerde tijdens de regenperiode, profiteerde Lewis Hamilton optimaal tijdens de daaropvolgende safety car-situatie. Waar Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas in tegenstelling tot Hamilton nog naar binnen moesten voor vers rubber, kon Verstappen een minuut achter de kop van de wedstrijd echter geen posities meer winnen. ,,Lastige omstandigheden’’, concludeerde Verstappen, nog voor hij uit de auto klom met een vierde plaats achter zijn naam. ,,Soms werkt zo’n call van het team, soms niet. Normaal hoop je op regen, nu werkte het een beetje tegen ons.’’