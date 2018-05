Max in Monaco: Crashes, fouten en frustratie

Track RecordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 6: het stratencircuit van Monaco, waar de Nederlander een haat-liefde verhouding mee heeft.

Door Arjan Schouten



Optredens: 3

Finishes: 1

Uitvalbeurten: 2

Beste kwalificatie: 4de (2017)

Beste race-resultaat: 5de (2017)

Aantal WK-punten: 10

Hij resideert er. Zwiert er regelmatig over de illustere wegen op zijn scooter. Maar om nu te zeggen dat Max Verstappen al veel succes heeft gekend in zijn ‘thuisrace’? Niet bepaald. Vorig jaar bracht hij zijn bolide in zijn derde optreden zelfs pas voor het eerst tot de finish in Monaco.

Quote Dit was zwaar onvoldoen­de Max Verstappen in 2015 Toro Rosso Zijn vuurdoop op de genadeloze omloop door het Prinsdom resulteert in 2015 in wat nog steeds zijn zwaarste crash in een Formule 1-auto is. Namens Toro Rosso vecht hij na een mislukte pitstop met nog veertien rondes te gaan met Romain Grosjean om het laatste WK-puntje. Vlak voor Saint-Devote knalt hij met zijn linkervoorwiel op de achterkant van de Lotus van de Fransman, om vervolgens angstaanjagend hard door te schieten in de boarding. Ongedeerd stapt hij uit en doet zijn verhaal. ,,Grosjean remde eerder dan het rondje ervoor, ik wilde nog uitwijken, maar hier heb je daar geen ruimte voor.’’ Een uitleg die er bij de stewards niet in gaat, met vijf plaatsen straf vertrekt hij naar de volgende GP in Canada.

Volledig scherm Max Verstappen nadat hij in de wedstrijd tegen de boarding is geklapt in 2016. © Foto: Soenar Chamid Een jaar later trek hij als de nieuwe ster van de Formule 1 naar Monaco, twee weken na zijn eerste zege in Barcelona. Maar de jongste racewinnaar ooit leert in de beroemdste straten van de koningsklasse de harde lessen die nu eenmaal horen bij tieners die aan topsport doen. Van de hemel in Barcelona keert hij weer ontnuchterend snel terug op aarde. Een stuurfout in de kwalificatie en weg is zijn goede uitgangspositie. Auto beschadigd en van achteren starten, extra pijnlijk omdat teamgenoot Daniel Ricciardo poleposition pakt.

Een dag later leeft Verstappen zich uit op de opdrogende baan. Zijn opmars brengt hem halverwege al naar plaats negen, maar achter Carlos Sainz gaat het mis. Auto in de muur en klaar is zijn race. Van held tot schlemiel. ,,Maar dat kan me niet schelen, ik vind het vooral vervelend voor het hele team’’, reageert Verstappen. ,,Dit was zwaar onvoldoende.’’

Eindelijk de finish

Is driemaal scheepsrecht? Ja, Verstappen haalt in 2017 wél de finish en met de vloek van Monaco rekent hij af. Vijfde wordt hij. Maar ook nu houdt hij er geen lekker gevoel aan over. Gestart als vierde besluit Red Bull Racing in een wat matte race de Nederlander na 32 rondes als eerste naar binnen te halen, om mogelijk wat te forceren. Een gokje, ook om Valtteri Bottas rijdend op plaats drie uit de tent te lokken. Mercedes hapt, maar wisselt sneller en zo blijft de Fin voor Verstappen. Nee, degene die het meest profiteert van de move van Verstappen is pijnlijk genoeg juist zijn teammaat Ricciardo. Rijdend vanaf plaats vijf gast hij voor Verstappen en Bottas op de vrijgevallen derde plaats nog wat snelle rondjes door, zonder in het drukke verkeer van achterblijvers te geraken. Pas zeven rondjes later haalt hij nieuwe banden op, om doodleuk weer als derde terug de baan op te komen en een podiumplaats te grijpen achter de twee Ferrari’s.

Wat piepjes zijn nodig om het commentaar van Verstappen te censureren als de situatie tot hem doordringt. Een uur na de race staat hij in korte broek morrend de tv-ploegen te woord. ,,Ik heb 77 rondjes achter een Mercedes aangereden…’’ verzucht hij, daarna toegevend dat hij de vroege stop niet begreep. ,,Maar goed, daar kunnen we het lang over hebben, het verandert toch niet meer. We hebben nog een paar WK-punten gescoord, dat is het positieve. Laten we het daar maar bij houden…’’

Volledig scherm Max Verstappen. © AP