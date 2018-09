Max in Singapore: de veelbesproken 'NO' en de Ferrari-sandwich

Track recordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duiken we per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 15: de nachtrace in Singapore, waar de Nederlander nooit onbesproken bleef.

Door Arjan Schouten



Optredens: 3

Finishes: 2

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 2de (2017)

Beste race-resultaat: 6de (2016)

Aantal WK-punten: 12

Singapore, bij elk bezoek zorgde Max Verstappen er wel voor een verhaal. Al toen hij er in 2015 debuteerde namens Toro Rosso. Zijn wagen bleef stilstaan bij de start, maar vanuit de pitstraat begon hij met een ronde achterstand aan een van zijn fijnste inhaalraces. Dankzij een safety car, die op Marina Bay altijd wel een keertje opduikt, pikte hij achteraan weer in om zo de een na de ander voorbij te steken. Uit het niets dook hij gewoon dik in de punten, met een achtste plaats. Maar veel meer ging het na afloop over het verzoek van de teamleiding dat Verstappen had genegeerd. Vechtend om de zevende positie met Sergio Perez werd de Limburger na een paar pogingen verzocht aan de kant te gaan voor teamgenoot Carlos Sainz, die ook een inhaalrace reed. ,,NO!’’, reageerde Verstappen fel. Waarmee hij meteen duidelijk maakte dat hij geen tweede coureur wil spelen. ,,Max had gelijk’’, gaf teambaas Franz Tost uiteindelijk ook toe. ,,Carlos had Perez ook nooit ingehaald.’’

Die achtste plaats toen was een topresultaat. Een jaar later deed hij met een zesde plaats zelfs nog beter, maar toen baalde hij daar zelf vooral van. Reeds gepromoveerd naar de topauto van Red Bull Racing was Singapore een grote kans. Gestart vanaf de tweede startrij (vierde) verloor hij echter veel posities vanwege een haperende koppeling. ,,Echt slecht, ik hoorde vlak voor de race al van de problemen. Kon er niets aan doen’’, verzuchtte hij bij Ziggo. De Nederlander knokte zich nog terug naar een zesde plaats, maar met teammaat Daniel Ricciardo als tweede op het podium achter winnaar Nico Rosberg herkende Verstappen de gemiste kans natuurlijk meteen. ,,Ik baal. Het had hier zoveel beter kunnen zijn.’’

Dat bleek wel een jaar later, toen hij na maanden van pech en ellende de weg omhoog vond na de zomer. Al sterk gekwalificeerd in Monza, pakte hij in Singapore vorig seizoen bijna z’n eerste poleposition in de RB13. Slechts 0,3 seconde was Sebastian Vettel sneller. Zondagavond staat Vettel rechts voor hem en Kimi Räikkönen in de andere Ferrari meteen achter hem, startend als vierde. Als de lichten doven plaatst de lepe Fin zijn auto aan de binnenkant meteen naast die van de Nederlander. Ruimte is er nauwelijks, omdat Verstappen al begint in te sturen voor de eerste bocht en ook Vettel hem nog wat afknijpt. En zo komt Verstappen terecht in de Ferrari-sandwich, een fragment dat nog tot in de eeuwigheid in alle crashoverzichten van de Formule 1 op zal blijven duiken. Vettel, Räikkönen, Verstappen, ze zijn allemaal meteen uit de race, waarna het grote zwartepieten begint. Bij Ferrari vinden ze natuurlijk allemaal dat ‘Mad Max’ de boosdoener is. Verstappen snapt vooral niet dat Vettel zoveel risico’s neemt. ,,Hij is nota bene verwikkeld in een wereldtitelstrijd met Hamilton, die als vijfde start…’’