Max Verstappen alsnog met nieuwe motor op jacht naar sportieve wraak in Hongarije

Met een nieuwe motor jaagt Max Verstappen vanmiddag op de zege in de Grand Prix van Hongarije. Na een moeizaam verlopen weekend in Boedapest wil hij de hoofdrace aangrijpen om wraak te nemen op Hamilton na hun zware clash op Silverstone.

Door Marijn Abbenhuijs



Het is tot nu toe nog niet het weekend van Max Verstappen. De leider in het wereldkampioenschap van de Formule 1 wil daar vanmiddag vanaf P3 verandering in brengen. Maar in aanloop naar de start van de Grand Prix van Hongarije heeft hij weer met een tegenvaller te maken gekregen. Zijn motor moest alsnog worden vervangen. En daarvan had hij juist gehoopt dat het niet nodig zou zijn. Na zijn heftige crash tijdens de race op Silverstone van twee weken geleden leek de motor niet erg beschadigd, maar dat is nu alsnog het geval.

,,Tijdens checks na de kwalificatie hebben we iets ontdekt aan de motor van Max dat zich tijdens het weekend heeft ontwikkeld”, meldt Verstappens motorleverancier Honda in een officieel statement. ,,Waarschijnlijk is het een effect veroorzaakt tijdens de crash op Silverstone. We hebben de motor daarom moeten vervangen door een nieuwe met dezelfde specificaties.”

De motorwissel levert Verstappen geen gridstraf op, hij mag gewoon op de tweede startrij blijven staan. Vanaf die plek moet hij de tendens van dit weekeinde zien te doorbreken. Want de Nederlander is al sinds vrijdag structureel iets langzamer dan zijn Mercedes-rivalen. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas starten op de voorste rij en hebben beduidend betere papieren voor de winst op de Hungaroring.

Dat circuit werd door Hamilton twee weken geleden al aangemerkt als een rondje waarop Red Bull heel snel zou kunnen zijn. De Brit, die al acht keer won in Boedapest, verwachtte dat Verstappen er heel lastig te kloppen zou zijn. Maar voorlopig wijst niets daarop. ,,Ik had niet verwacht dat we zo veel sneller zouden zijn dan Red Bull”, benadrukte Hamilton na zijn zege in de kwalificatie. ,,Zij zijn hier sterk, we hoopten het gat naar hen een beetje te hebben gedicht, maar dat we zelfs sneller zijn, is echt een verrassing.”

Hoe dan ook belooft de Grand Prix van Hongarije een interessante race te worden. De eerste confrontatie tussen Verstappen en Hamilton sinds hun zware clash op Silverstone. Een race waarin Verstappen sportieve wraak wil nemen op Hamilton. Hij zal het dus met een nieuwe motor moeten doen.