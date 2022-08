Max Verstappen bedankt vader Jos in Zandvoort met speciale helm: ‘Hij heeft me gebracht waar ik nu ben’

,,Met de Dutch Grand Prix in aantocht dacht ik dat dit een mooi moment zou zijn om mijn waardering te laten zien voor alle inspanningen die mijn vader van kinds af aan voor mij heeft gedaan”, laat Verstappen op Verstappen.com weten. ,,Hij heeft me gebracht waar ik nu ben, als wereldkampioen. Dus we hebben een nieuwe versie van het oude helmontwerp van Jos gemaakt. Je ziet het doorkomen in mijn helm en beide hebben het originele logo van mijn vader op de achterkant. Het is erg persoonlijk voor mij, want het is heel bijzonder om met dit ontwerp te mogen rijden.”