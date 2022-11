Max Verstappen beduidend sneller dan concurrenten in tweede training Abu Dhabi

De tweede oefensessie op het asfalt van Abu Dhabi was er op voorhand een waar de teams meer naar uitkeken dan vrije training 1 eerder op de dag. Bij ondergaande zon en met de kunstverlichting aan werden de omstandigheden namelijk veel representatiever voor de race op zondag (zelfde starttijd) en de kwalificatie van morgen (een uurtje later). De condities, plus het feit dat bijna de helft van de coureurs in de openingstraining vanaf de zijlijn had toegekeken, zorgde ervoor dat het meteen druk werd toen de klok ging lopen op het Yas Marina Circuit.

Na een initiële stint op mediums was het Max Verstappen die vroeg in de training als eerste overstapte op softs voor een kwalificatiesimulatie. De Nederlander, die VT1 ook had overgeslagen, wipte ‘op rood’ meteen over Charles Leclerc heen, tot op dat moment de snelste coureur. In de tweede helft ging Verstappen zich er nog eens voor zitten op een vers setje banden. Hij zat al in de eerste sector onder zijn eigen richttijd en zette uiteindelijk 1.25,146 op de klokken.

Bekijk de snelste ronde van Verstappen

George Russell was op 0,341s de coureur die nog het dichtst bij Verstappen in de buurt kwam. De winnaar van afgelopen weekend in São Paulo had mede door verkeer echter geen ‘clean’ rondje, waarvoor zijn engineer zijn verontschuldigingen aanbood. ,,No problemo, zolang dat morgen maar niet gebeurt”, reageerde de zelfverzekerde Brit. De auto van Mercedes lijkt ook in Abu Dhabi weer veel potentie te hebben, maar voorlopig staat iedereen op gepaste afstand van wereldkampioen Verstappen.

