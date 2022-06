Max Verstappen begint hongerig aan GP van Canada, Charles Leclerc bevestigt gridstraf

Max Verstappen toonde zich op de vrijdagochtend van de Grand Prix van Canada nog maar eens kritisch richting zijn eigen team. De Nederlander kan na zijn overwinning van vorig weekend in de Grand Prix van Azerbeidzjan en zijn voorsprong in het Formule 1-kampioenschap met vertrouwen uitkijken naar de race in Montreal, maar hij wil meer.

,,We moeten nog steeds werken aan onze prestaties in één ronde”, zei hij doelend op het feit dat hij dit seizoen nog steeds geen kwalificatie gewonnen heeft. ,,Natuurlijk is onze racesnelheid goed, in sommige races was het zelfs heel erg goed. Maar het is altijd makkelijker als je vooraan start.”

De regerend wereldkampioen begint hoe dan ook met een goed gevoel aan de eerste grand prix in Montréal sinds 2019. ,,Het is leuk om hier weer terug te zijn”, gaf hij aan. ,,Ik kijk ernaar uit om te zien hoe de auto zich gedraagt op dit circuit, want we zijn hier lang niet geweest. Ik ga er met vertrouwen in, want we hebben de laatste weken goede races gereden.”

© REUTERS

Verstappen begint het weekend in Canada ook met een groot voordeel. Charles Leclerc, zijn grootste concurrent in de strijd om de wereldtitel wordt door een straf namelijk tien plekken naar achteren gezet in de startvolgorde van de race van zondag. De turbo charger van zijn motor moet namelijk worden vervangen en dat is al voor de vierde keer, dit seizoen.

,,Ik ben wat dat aangaat niet in de best mogelijke positie”, verzuchtte de Monegask tijdens zijn persconferentie. Wel gaf hij aan dat het Circuit Gilles Villeneuve niet de slechtste plek is om een straf te pakken. ,,Daar moeten wij als team de beste keuze in zien te maken. Je kunt beter een gridstraf krijgen op een circuit waar het makkelijk is om in te halen en hier is dat makkelijk.”

