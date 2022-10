Max Verstappen blijft lang binnen tijdens eerste vrije training, maar: ‘Eigenlijk was het best goed’

met videoMax Verstappen liet zich tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van de Verenigde Staten niet veel zien, maar kwam desondanks tot een tweede tijd. Carlos Sainz was in zijn Ferrari de snelste op het circuit in Austin.

,,Er moet iets mis zijn met de wagen", zei Verstappen na zijn laatste ronde tegen zijn team. De wereldkampioen klaagde over een gebrek aan grip. Verstappen kwam tijdens VT1 tot veertien ronden, zijn concurrenten reden er flink wat meer op het hobbelige circuit. De snelste ronde van Sainz ging in 1.36,857, Verstappen gaf 0,224 seconde toe.

Na afloop van de tweede vrije training keek de Limburger terug op de dag. ,,De eerste vrije training was eigenlijk best goed”, zei hij op zijn eigen site. ,,We probeerden een paar dingen met de auto en gelukkig stonden we er vooraan bij en dat is erg positief.“

Verstappen wil in de resterende vier grands prix het recordaantal overwinningen in één jaar op zijn naam krijgen. De kopman van Red Bull won dit seizoen al twaalf races, het record staat met dertien overwinningen op naam van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel.

Beluister hieronder het commentaar van Max Verstappen over de radio:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Straf voor Pérez

Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez moet vijf plaatsen naar achteren op de startopstelling. Zijn Red Bull heeft een nieuwe verbrandingsmotor gekregen, zijn vijfde al van dit seizoen. Coureurs die meer dan drie motoren per seizoen gebruiken, krijgen een gridstraf.

Verstappen en Pérez hopen in Texas met Red Bull ook de wereldtitel bij de constructeurs binnen te halen. Ze moeten dan na de race nog minimaal 147 punten voorsprong hebben op de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Red Bull staat nu 165 punten voor op Ferrari.

Bekijk hieronder de snelste ronde van Max Verstappen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verstappen maakt zich overigens niet populair bij Robert Schwartzman. De Israëliër nam de plaats van Charles Leclerc in bij Ferrari en wilde in de slotfase nog een snelle ronde klokken. Volgens Schwartzman reed de Limburger hem echter in de weg. Bekijk hieronder de beelden van het incident:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar liefst vijf teams gaven een andere coureur dan hun twee vaste rijders de kans om zich te laten zien. Shwartzman zat dus achter het stuur van een Ferrari, de Franse tiener Théo Pourchaire reed voor Alfa Romeo, Alex Palou uit Spanje mocht zich bewijzen bij McLaren en de Amerikaan Logan Sargeant reed voor Williams. De Italiaan Antonio Giovinazzi, die de afgelopen drie jaar een vast stoeltje in de Formule 1 had bij Alfa Romeo, kreeg een kans bij Haas.

De 28-jarige Giovinazzi spinde echter al na een paar minuten en moest de auto met een kapotte voorvleugel en koppeling in de pitbox parkeren. Voor hem was de training direct voorbij. De sessie lag na de spin van Giovinazzi even stil. De Italiaan eindigde onderaan, de vier ‘rookies’ namen de plaatsen 16 tot en met 19 in.

Bekijk hieronder de beelden van de spin van Giovinazzi:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder de tijden van de eerste vrije training:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Max Verstappen, met zijn vader Jos Verstappen. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.