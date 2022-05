Max Verstappen de gelukkigste na race vol pech: ‘Ons geschenk is nu voor de helft teruggegeven’

Door Arjan Schouten



Helmut Marko ging er eens goed voor staan, in de Spaanse paddock, een kwartier na de finish. Eerste feestje gevierd, champagne gespoten, Wilhelmus gehoord. Tijd voor wat duiding bij de media, die hij met dat heerlijk vileine lachje van hem toch even de oren waste. ,,Jullie riepen na de uitvalbeurt van Max in Australië allemaal dat het over was, hè. En wat riep ik? Dat we nog genoeg races hadden om terug te slaan.’’