Max Verstappen domineert van start tot finish in Barcelona en boekt veertigste zege in Formule 1

Max Verstappen is na een zeer dominante race in Barcelona nog maar één zege verwijderd van het aantal dat Ayrton Senna in zijn carrière bij elkaar reed. De Nederlander hield de sterk presterende Mercedes-coureurs en zijn teamgenoot Sergio Pérez eenvoudig achter zich.

Hij was er snel vandoor op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Max Verstappen hield Ferrari-coureur Carlos Sainz in de eerste bocht achter zich en reed daarna hard bij de Spanjaard weg. Gestart op de mediumband had hij op de eerste meters een klein nadeel ten opzichte van Sainz, die op zachte banden begon. Maar dat hinderde de wereldkampioen niet. Sainz probeerde aan de buitenkant nog voorbij de Nederlander te komen, maar slaagde er niet in.

Toen Verstappen als eerste de eerste bocht uitkwam, was de Grand Prix van Spanje eigenlijk al meteen beslist. Want de Nederlander was een klasse apart. Hij reed structureel sneller dan de mannen achter hem en pakte in rap tempo een zeer comfortabele voorsprong.

De spanning zat hem vooral in de strijd om de andere podiumplekken. En dat verliep enigszins verrassend. Want waar velen een strijd tussen twee Spanjaarden verwachtten, vielen Sainz en Fernando Alonso beiden buiten de top-3. Mercedes kwam met de flink geüpdatete auto veel beter voor de dag dan Ferrari, terwijl Alonso zijn minste weekend van het seizoen had. Hij berustte erin, getuige het feit dat hij in de slotfase zijn teamgenoot Lance Stroll niet wilde aanvallen, ondanks dat hij nog naar plek zeven kon ten koste van de Canadees.

Lewis Hamilton en George Russell kwamen intussen bovendrijven. Hamilton, vanaf plek 4 gestart aan de Grand Prix van Spanje, werd onbedreigd tweede in Barcelona. Ver achter Verstappen, hield hij een comfortabele voorsprong over op Russell en Pérez.

De Mexicaan werd zaterdag nog door Verstappen geacht om alsnog tweede te worden, ondanks een zeer tegenvallende kwalificatie. Hij rukte inderdaad gestaag op, maar kwam te kort om het podium nog te halen.

In het middenveld kwam Nyck de Vries niet verder dan plek 14. De Nederlander van AlphaTauri verloor wat terrein bij de start van de race en moest zich daarna terugknokken naar de positie waarop hij was gestart. In een race waarin er geen enkele coureur uitviel, kwam hij nooit echt in de buurt van de punten.

Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda vocht wel voor de punten. Hij eindigde de race als negende, maar had in de slotfase een overtreding gemaakt toen hij probeerde Zhou Guanyu achter zich te laten. De vijf strafseconden die hij daardoor kreeg, zorgden ervoor dat hij alsnog buiten de top-10 viel.

Het gebeurde allemaal op een enorme achterstand van Verstappen, die aan het einde van de race ook de snelste rondetijd nog neerzette. Hij boekte met een voorsprong van meer dan twintig seconden de veertigste overwinning van zijn carrière. Zeven jaar nadat hij, óók in Barcelona, voor het eerst won in de Formule 1, is hij nog maar één zege verwijderd van het aantal dat Ayrton Senna in zijn carrière bij elkaar reed.

Bovendien is Verstappen weer een stuk dichterbij zijn derde wereldtitel, waarmee hij onder anderen Senna ook zou evenaren. Hij schreef 26 punten en liep flink uit op zijn teamgenoot Perez en Alonso.

Volledig scherm © Pro Shots / Michael Potts

