Max Verstappen duidelijk over wat hij aan de Formule 1 wil veranderen: ‘Minder races’

Dat Max Verstappen toe is aan vakantie, had hij eerder deze week al laten blijken. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije benadrukte hij dat nog maar eens. Maar hij gaat niet op het strand liggen, als de zomerstop maandag aanbreekt.

,,Minder races.” Het was het even bondige als veelzeggende antwoord van Max Verstappen op een ongebruikelijke vraag uit de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije. Of hij wilde aangeven wat hij zou veranderen aan de Formule 1 als hij één ding kon kiezen.

Zijn reactie sloot naadloos aan op de indruk die hij eerder in de week al wekte in het persbericht van Red Bull. Hij is toe aan de zomerstop, toe aan vakantie. ,,Wat mij betreft brengen we het WK terug tot ongeveer zestien races”, zette hij zijn statement kracht bij. ,,Gewoon de zestien mooiste circuits.”

Poll Max heeft gelijk: er zijn te veel races in de Formule 1 Eens

Oneens Max heeft gelijk: er zijn te veel races in de Formule 1 Eens (69%)

Oneens (31%)

Volledig scherm Verstappen komt aan in Hongarije © REUTERS

Hij zei het in aanloop naar alweer de dertiende grand prix van het seizoen. En dan moet de zomerstop dus nog komen. De onderbreking begint maandag en duurt drie weekenden. Wat hij daarin gaat doen? ,,Als je mij een beetje kent, weet je dat ik in ieder geval niet op het strand ga liggen”, zei Verstappen. Dat was dan weer een reactie op een suggestie dat hij de vakantie zorgeloos in kan gaan, gezien zijn enorme voorsprong in het WK-klassement. Hij is zo dominant, dat de wereldtitel hem niet meer kan ontglippen, toch?

Quote Het gaat mij niet om het creëren van een zo groot mogelijk puntenver­schil Max Verstappen

,,Die voorsprong vind ik niet interessant”, gaf hij aan. ,,Het gaat mij niet om het creëren van een zo groot mogelijk puntenverschil. Ik wil gewoon zo veel mogelijk races winnen. Dat is waar ik me altijd mee bezig houd.” Met andere woorden: hij gaat het zeker niet rustig aan doen. En al helemaal niet op de Hungaroring, dit weekend. Een circuit waarvan hij denkt dat het zijn auto slecht ligt. ,,Het wordt een moeilijke grand prix voor ons”, benadrukte hij. ,,Zeker als het gaat om onze prestatie over één rondje, denk ik dat we het lastig gaan krijgen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.