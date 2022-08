Max Verstappen en Charles Leclerc starten na straffen achteraan in Grand Prix van België

Inhaalrace wacht Max Verstappen na problemen in kwalifica­tie: ‘Denk dat ik voor pole had kunnen gaan’

Door een gebrek aan vermogen in het beslissende kwalificatiegedeelte, is Max Verstappen vanaf P10 morgen veroordeeld tot een inhaalrace om niet te veel WK-punten te laten liggen. Op een baan die zich daar normaal gesproken niet heel goed voor leent. ,,Ik denk dat ik voor pole position had kunnen gaan.”

30 juli