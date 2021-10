Max Verstappen en Daniel Ricciardo grappen wat af op persconferentie: ‘Ben ik de populairste? Dan kan ik met pensioen’

Max Verstappen aan laten schuiven voor een persconferentie naast Daniel Ricciardo, dat is vragen om lachen, gieren en brullen. En precies dat gebeurde in Austin, Texas. ,,Het schijnt dat al jouw twaalf vrienden op je hebben gestemd.”

Door Arjan Schouten



Ze zongen samen een verjaardagsliedje voor een jonge Amerikaanse fan. Ze spraken plat cowboy-Amerikaans met elkaar. En er werd wat gegiebeld en gelold. Max Verstappen en Daniel Ricciardo dragen al een paar seizoen een ander truitje, maar de ex-teamgenoten kunnen nog prima met elkaar door een deur. Zo bleek wel in Austin, waar de Australiër en de Limburger samen aanschoven voor de persconferentie voorafgaand aan de GP van Amerika.

,,Zo jammer dat we nooit meer een kamer delen’’, grinnikte Verstappen. ,,Zeker, het eerste jaar heb ik veel last met slapen gehad”, antwoordde Ricciardo. ,,Dat was inderdaad lastig, ja. Nachtmerries, alles”, counterde Verstappen. En Ricciardo weer: ,,Ik ben lang wakker geworden met een vochtig kussen. Bleek dat ik elke nacht huilde in m’n slaap.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toen een groot onderzoek onder F1-fans ter sprake kwam, werd het opnieuw schijtlollig. Verstappen kwam wereldwijd immers als populairste coureur uit de bus. ,,Eindelijk de populairste? Dat is wat ik altijd wilde. Nu kan ik met pensioen”, grinnikte Verstappen. ,,Nee, gekheid. Daarom zit ik natuurlijk niet in deze sport.”

,,Het schijnt dus dat er maar twaalf mensen gestemd hebben. Misschien dertien”, reageerde Ricciardo, lachend. Verstappen: ,,Ja, al mijn vrienden, toch mooi om te zien dat ze dat gedaan hebben.”

Titelgevecht

En dan een serieuzer onderdeel: het titelgevecht. Ricciardo geniet er gigantisch van, als oud-teamgenoot en concurrent van Verstappen. ,,Er is die fase geweest waarin Max soms nog wat te gretig was, fouten maakte. In 2018 zag je dat veranderen, die volwassenheid kwam erin. En hij is er nu klaar voor. Ik weet zeker dat Max in staat is de titel te pakken.”

Dan moet er nog wel wat gebeuren, beseft Verstappen, die met zes races te gaan met zes punten leidt voor Lewis Hamilton, die de laatste races echter wat rapper leek. ,,Wij willen natuurlijk sneller. Het resultaat was goed bij de laatste race in Turkije (tweede, red.), de performance niet zo. Maar dit is een andere baan, ander asfalt, een andere lay-out. Alles kan hier weer anders zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.