Max Verstappen en het gat van 32 punten: wat is die voorsprong waard?

GP van Stiermarken Verstappen ook snelste in tweede vrije training, zorgeloze dag voor WK-leider

25 juni Max Verstappen was vanmiddag tijdens de tweede vrije training opnieuw de snelste op de Red Bull Ring. Tijdens de eerste vrije training was de leider in de WK-stand al de snelste met een rondetijd van 1.05.910. Bij de tweede vrije training dook hij daar nog onder, met een rondetijd van 1.05.412. De coureur van Red Bull Racing kende daarmee een vlekkeloze dag in Oostenrijk.