Max Verstappen ‘fenomenaal’, Ferrari maakt zich zorgen: ‘Hier konden we niks tegen doen’

Verstappen was tijdens de kwalificatie veruit de snelste, maar moet door verschillende gridstraffen als vijftiende aan de race van zondag beginnen. Dat is één plek voor Ferrrari’s Charles Leclerc, die ook werd teruggezet voor het vervangen van verschillende motoronderdelen. Carlos Sainz begint in zijn Ferrari vanaf pole, Sergio Pérez staat in zijn Red Bull op P2.

,,Ongelooflijk", zei Red Bull-teambaas Christian Horner bij SkySports over de kwalificatie van Verstappen. ,,De snelheid die hij had, zijn rondetijd was zo goed dat hij geen tweede hoefde neer te zetten en zo de motor kon sparen. Een fenomenale prestatie. Hij is dit hele weekend al on fire.”

,,Het is altijd een risico als je midden in het veld moet starten, maar we kunnen een briljante race verwachten met Max en Charles die zich naar voren gaan knokken. En dan hebben we Checo (Pérez, red.) die het vooraan op gaat nemen tegen Carlos. We moeten morgen een hoop in de gaten gaan houden.”

Bekijk hieronder de razendsnelle ronde van Verstappen:

,,Er is nog wel wat mogelijk", reageerde Leclerc. ,,Omdat we de kwalificatie niet zo goed hadden voorbereid als we normaal doen. Maar als je het gat met Max ziet, dan is dat wel zorgwekkend. Zij zijn enorm snel en dat is al heel het weekend het geval en wij weten niet waarom. We moeten aan het werk. We moeten morgen ons best doen, maar ze lijken dit weekend iets gevonden te hebben. Zij zijn veel te snel, er is niks wat we hadden kunnen doen.”

Klap voor Mercedes

,,We kwamen hier heel optimistisch met het idee dat we dichtbij zouden zijn", reageerde Lewis Hamilton, die dankzij een zevende tijd zondag als vierde mag starten. ,,Maar we missen bijna twee seconden per rondje en dat is echt een klap in het gezicht. We blijven moeite hebben met de auto en we zullen hem aan het einde van het jaar niet gaan missen. Ik richt me op volgend jaar en hoe we de auto dan gaan bouwen en ontwerpen.”

,,De teams die voor ons staan, zitten op een ander niveau”, aldus Hamilton. ,,En onze auto was vandaag heel anders. We hebben veel werk te doen en zullen de rest van het seizoen er het beste van moeten maken.”

Beluister hieronder de reactie van Hamilton op de tijd van Verstappen:

